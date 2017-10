Accion di pikimento di auto riba tereno publico ta sigui normal

Pa basta tempo no a wak accion di pikimento di autonan para riba caminda publico pa cual aki a puntra Sr Danilo Prescott di Bureau City Inspector con a para cu e accion aki

Ta bon pa menciona cu a Bureau City Inspector a hay’e den un situacion, unda cu a pone aviso di dos auto cu tabata para banda di Tat Fat y a dun’e 2x 24 ora manera ley ta prescribi pa e hala e auto di eynan. E doño en cuestion, un meneer cu ta traha na un Departamento di Husticia, no a haci caso, e no a hala e auto cu ta para na un luga publico.

Door cu e no a percura pa hala e auto, City Inspector a laga ruim op e auto. For di September aña pasa, ya caba a pasa mas di un aña y e doño di auto no a worry, y a dun’e tur sorto di espacio posibel pa nan regla nan asunto. Un auto no ta nada barata, y bo no ta duna cuenta, ora cu a hala e auto di eynan, e ora ta busca drechi di e auto.

A yega ora, segun Sr. Prescott pa traha un ley di Medio AMbiente, pa nan cay bou di un solo capa y actua ora cu mester actua. E departamento di City Inspector ta traha pro activo y ta informa kico ta e gang van zaken y cuanto tempo tin pa ruim op. Ora cu e tempo prescribi pasa, y bo no atende cu bo, pero deal cu OM direct. Bureau City Inspector ta yega y haci nan trabao.

Sr. Prescott ta pro dos ley: uno, si ruim op ken ta core cu e gastonan di Serlimar, DOW y tambe e hecho cu e multa, e multa ta bay pa caha di gobierno, y ta beneficia tur hende. E multa mester bin, pero multanan severo. Ta hende cu a haya mas di un aviso, y ta keda haci mesun cos. Mester cuminsa haci algo pa frena esaki, segun City Inspector, Sr. Danilo Prescott.