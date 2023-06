Den cooperacion cu CEA (Cuerpo Especial Aruba) Ministerio Publico a dicidi pa alarga e cobramento di debenan di boet cu un siman.

Desde dialuna 19 di juni venidero CEA lo bolbe subi caya pa bishita hendenan cu tin debe di boet y cobra nan. Tur esnan cu no paga nan boet of no paga nan por completo, lo wordo deteni nan mes ora pa CEA y hiba KIA.

Den e siman cu a pasa CEA a bishita casi 200 adres. Tur persona cu CEA a bishita a paga, cu excepcion di dos hende. E dos personanan aki a wordo hiba KIA unda nan ta sintando nan dianan di castigo actualmente. En total OM y CEA a colecta mas di 60.000 florin den e accion aki, cu ta bay pa Pais Aruba.

No laga cos yega asina leu cu CEA yega na porta di cas. Si bo persona tin debe di boet, por paga nan na diferente manera. Online via cuenta bancario 4000905 di ArubaBank bao mencion di e parketnummer. Dor di swipe na balie di OM of paga cu cash (solamente e siman aki). OM lo ta habri durante lunch riba dialuna, diamars, diaranzon y diahuebs awor. No tin mester di haci afspraak pa pasa na balie.

Ojo! Pagonan na Warda di Polis San Nicolas no ta posible mas.