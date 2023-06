CEA a bishita mas di 30 cas riba prome dia di cobra boet

Ministerio Publico a cuminza awe cu cobramento activo di debe di boet. Dos team di CEA (Cuerpo Especial Aruba) a subi caya awemainta tempran pa bishita hende na cas cu tin debe di boet y pa cobra e boetnan aki. CEA a bishita mas cu 30 adres awe, tanto pariba como pabao di brug. Un total di tres persona a keda deteni. Mayoria di hende a paga mes ora cu nan a haya CEA para na nan porta.

E accion lo continua henter e siman aki. CEA lo sigui bishita personanan cu debe di boet. Tur hende cu no paga nan boet of no paga nan boet por completo, lo wordo deteni y transporta pa KIA pa sinta e dianan di detencion (vervangende hechtenis) pa cual Huez a condena nan ora el a duna nan boet.

Ministerio Publico ta haci atrobe un yamada urgente na personanan cu debe di boet:

Bo persona por paga online via cuenta bancario 4000905 di ArubaBank bao mencion di e parketnummer

Bo persona por swipe cerca cahera di OM. NO TIN MESTER DI HACI AFSPRAAK

Si Bo persona ta di pariba, por paga boet na Warda di Polis San Nicolas di 8’or di mainta pa 12’or di mainta E SIMAN AKI SO. Dos trahador di OM ta sinta cla na Warda di San Nicolas pa atende bo persona

Bo persona por paga cu CASH tambe E SIMAN AKI SO.

Especialmente pa e accion aki, Ministerio Publico ta habri non-stop e siman aki tur dia di 08.00’or di mainta pa 15.30’or di atardi. Cu excepcion di diabierna ora OM ta habri te 12.00’or di merdia. Dus riba diamars, diaranzon y diahuebs bo persona por acudi na OM durante lunch tambe. NO TIN MESTER DI HACI AFSPRAAK, bo persona por gewoon cana drenta.