Diahuebs mainta a toca turno na Cura Cabay Zuid pa haya e ayudo di Accion di Bario den nan esfuerso pa revitalisa cada bario den necesidad. A presenta cu tur departamento concerni cu ta dunando un man.

Prome Minister mr. Mike Eman, den oranan trempan di mainta, a haya un caluroso bonbini di e habitantenan di Cura Cabay Zuid cu tabata sumamente contento di por tin su presencia den bario.

Cada porta cu a habri tabata un abraso y sonrisa genuino cu tabata indica e aceptacion di e esfuerso cu ta hibando pa embeyece cada bario bek. A duna man mesora pa recoge locual cu mester tira afo y asina cuminsa deshaci di algun desperdicio den e bario.

Mester menciona cu e compleho aki ta uno ehemplar. Habitantenan ta yuda otro pa mantene e area limpi y cuida locual cu nan por. Mantencion di edificio ta un peticion cu nan tabatin, pa asina e casnan por keda mustra bunita.

Ademas di limpi, algun habitante ta mantene e matanan y e alrededor den bon condicion. Ademas tin un bunita hardin cu diferente mata di fruta y berdura. E cancha di deporte tambe ta funcional pero lo mester haya su atencion bek. Un compleho trankil y cu hopi hende amabel cu a sali pa ricibi e grupo di Accion di Bario.

Un momento super ameno a surgi ora cu a trece instrumentonan y a cuminsa un serenata bou palo. Nos pais ta yena di artista y musico cu ta sopresa nos semper. A probecha e presencia di Robert Maduro e momento ey, – y asina a laga e bosnan resona.

Cu cada Accion di Bario ta mantene e conexion cu e comunidad, ta haya feedback di gobierno su esfuersonan y ricibi conseho y sosten di esnan cu ta e motibo di e trabou cu ta ehecutando.