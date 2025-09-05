Diabierna mainta den Caya Betico Croes, Caya Grandi a tuma luga un accion cu diferente instancianan di Gobierno y Polis pa cu e tematica di adiccion, Minister di Salubridad sra Mervin Wyatt Ras tambe tabata presente. El a duna di conoce cu ta deliberando pa un solucion unda tin diferente forma di factibilidad pa atende cu adictonan y actualmente e structura ta cay bou di Stichting Hunto y tin deliberacion cu nan cu enberdad cu diferente cantidad di persona cu ta adicto ambulante y no tin un lugar pa drumi y biba y door di e adiccion mes. Minister Mervin Wyatt Ras a bisa cu adiccion ta birando grandi dia pa dia na Aruba y a yega di haci diferente estudio unda na 2010 a constata cu un 10% di e poblacion tin problema cu adiccion y tog e cantidad aki a sigui aumenta.
Pa loke ta e adictonan ambulatorio ta loke a ripara mas pasobra den nos hogarnan tin hopi hende ta adicto pero ta un problema grandi den nos comunidad y of no tin suficiente cuminda y of e placa ta bay pa adiccion, pero esunnan riba caya ta mas molestoso pa pueblo. Asina hunto cu Stichting Hunto a yega na un palabracion pa cana den caya y topa cu e adictonan aki y intercambia cu nan y splicanan unda nan tin cu bay e ta boluntario pa haya cuminda, baña y wordo haci limpi, y asina unda nan bay bek unda nan ta, pero e meta ta pa motivanan pa busca yudansa. Tin un grupo hopi mas grandi pa motiva pasobra nan tin problema psicologico y psikiatrico y door di usa consumo di droga fuerte y por a mira algun droga hopi fuerte cu ta haci cu e persona su mente ta wordo deteriora y ta afecta e salud mental. Fundacion Respaldo tambe a constata esaki y ora ta di adiccion no por tratanan. A bin e idea door di un persona cu a aserca nos pa trece e keho y a tuma contacto cu Stichting Hunto pa tuma e accion den Caya grandi.
Na momento cu tin un lugar bo por pone un persona bou curatela segun ley y ta haciendo uso di e ley momento cu ta trata di persona psikiatrico cu tin varios caso y ta bay via un comision pa bay den exterior y un hende mester tuma encargo di e persona adicto y tin biaha bo ta haya e hende no kier e tin miedo pasobra si ta un familiar e adicto ta bin bringanan y e ora en ta confianan mas, pero si a papia di adaptacion di ley y tin pensamento ta canando su caminda pe cambio aki Minister Mervin Wyatt Ras a menciona.