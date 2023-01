Fraccion di ACCION 21 a invita Dr. Bonnie Benesh, CEO di Think To DO Institute na Corsou, un persona mundialmente reconoci cu a participa den varios encuentro importante pa loke ta desaroyo socio-economico y hopi mas incluyendo Climate Reality Leadership Corps, Apple Computer Think Tank y otronan en conexion cu enseñansa y desaroyo socio-economico incluyendo na Singapore.

Aña pasa Parlamentario Miguel Mansur di Fraccion ACCION 21 a atende e conferencia ACURIL 2022 caminda el a ser conoci cu Dr. Bonnie Benesh, na Corsou. Dr. Benesh tabata e keynote speaker y durante conferencia a bay den combersacion cu sr. Mansur, ‘e tabata un persona hopi inteligente como tambe interesante cu experencia valioso,’ sr. Mansur ta expresa. A base di e combersacionnan cu sr. Mansur na e conferencia unda cu el a topa Dr. Benesh aña pasa, sr. Mansur a puntra Parlamento si tabata tin interes pa scucha Dr. Benesh papia. Sr. Mansur ta splica cu durante un reunion di CHA el a trece dilanti deseo di Fraccion ACCION 21 pa Dr. Benesh bin duna un charla of discurso na Parlamento di Aruba y cu su fraccion lo ta dispuesto di facilita esey si tin interes. ACCION 21 a pensa pa trece Dr. Benesh Aruba, y esaki a haya un interes unanime di parti lidernan di otro fraccionnan. Dr. Benesh lo bin bishita Parlamento di Aruba diaranson 18 di januari 10:00am durante un openbare bijeenkomst cu lo ser transmiti riba canalnan di Parlamento. Durante su estadia na Aruba e lo reuni tambe cu gremionan comercial y diaranson anochi 6:30pm Dr. Benesh lo duna un discurso na Universidad di Aruba na studiantenan y docentenan, como tambe publico en general, entrada ta gratis.

Dr. Benesh lo papia riba e importancia di social cohesion pa crea resiliencia, cual ta practicamente encera tur loke ta trata e fabrica di un Sociedad, y tambe Masterplanning. “Pues si realmente bo tin un vision di unda bo kier ta aki 20, of 30 aña, por ehempel, Dr. Benesh tabata parti di e Apple Think Tank hungando un rol crucial – e tabata na Singapore na momento cu nan a haci e transicion di 86 idioma pa 1 solo idioma den un periodo di 3 aña den nan enseñansa publico,” segun sr. Mansur, agregando cu Dr. Benesh tin experencia den loke ta haci transicionnan grandi na nivel nacional. Esey ta algo cu lo ta hopi util pa ACCION 21 y tur colega den Parlamento segun sr. Mansur; ‘pa promove e pensamento di busca un vision comun.’

“Na luga di enfoca riba e proximo cuater aña of proximo eleccion, nos mester un bista nacional mas a largo plaso cu Gobierno, Sindicatonan, Gremionan y Pueblo di Aruba mes ta para su tras,” Sr. Mansur ta comenta.

Dr. Benesh su enfasis pa loke ta su bishita na Parlamento lo bay riba dicon un vision y plan di 30 aña ta esencial pa por logra progreso definitivo di un pais. E experto lo toca tambe pa kico ‘social cohesion’ – den otro palabra, tur loke ta sostene y mantene e stabilidad dentro di un sociedad – ta algo critico pa pone cu hende por sigui cu un plan asina grandi y keda sosten’e.

Tambe miembronan di Parlamento lo tin e oportunidad pa haci pregunta of pidi elaboracion riba cierto topico despues di e presentacion.