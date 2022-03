Ayera a tuma lugar un asalto ariba nos democracia y specificamente ariba Parlamento atraves di Minister President Evelyn Wever-Croes y su marionetanan. E suspension di sra. Liesje Khemlani-Flanegin ta un atake directo di ehecutivo ariba e legislativo pa manca Parlamento y intimida empleadonan publico. Su suspension a wordo presenta na Griffier, e ambtenaar di mas halto, pa firma y ela nenga. Asina no a keda nada otro pa Minister President mete directamente den asuntonan di personal di Parlamento y suspende un empleado cu mas di 30 aña di experiencia. Esaki ta e mesun Prome Minister cu desde 2017 a campaña pa TRANSPARENCIA y INTEGRIDAD. Na un momento crucial pa nos pais, caminda Gobierno MEP-RAIZ ta ariba un careda pa hiba nos pais na bancarota, nan a tuma un paso sin precedente pa purba silencia Parlamento y obstrui repartimento di informacion. Dia 31 di maart CAft a establece un deadline pa gobierno entrega un nota di cambio na begroting 2022. Gabinete Wever-Croes II no ta parce di ta prepara di corta e deficit na mitar asina reduciendo 145,5 miyon di deficit cu lo ta un paso importante pa sobrevivencia di nos pais. E mesun hende nan cu algun siman pasa tabata celebra Dia di Betico conscientemente ta destruyendo e pais autonomo cu ela logra concepta. Sra. Liesje Khemlani, un fiel Beticista, ta un di e miembronan di personal cu mas duro ta traha pa mantene Betico su soño na bida, sin mira color politico. Sigur ta di lamenta y completamente inmoral cu sra. Wever-Croes ta kere cu e tin e derecho di mishi den saco di futuro Arubanonan pa gasta placa cu nan no a ni cuminsa gana ainda. Ora bo ta presenta un presupuesto cu un deficit di Afl. 291 miyon, bo ta fiando placa di futuro pa biba mihor awe y laga cuenta pa esnan di mayan. Dus e pais mas endeuda pa pobalcion di henter Noord, Centro, Zuid Amerika y Caribe su mandatorionan ta kere cu nan tin e derecho di mishi cu fondonan di nos muchanan pa nan sigui malgasta placa di pueblo. No ban papia mes di con fondonan publico ta wordo malgasta pa mantene friends & family cu trabaonan den sector publico. Mantene friends & family cu contractnan lucrativo di sector publico. CENSURA pueblo door di desvia fondonan publico pa mantene cierto medianan na bida cu ta apoya gobierno ciegamente sin nada di obhetividad. Intimida directornan, ambtenaarnan y ken cu vocifera oposicion na e maneho destructivo di Gabiente Wever-Croes ariba nan odisea di destrui nos dushi Aruba mientras nan ta enrikece nan mes. ACCION 21 sigur lo para fuerte contra e inhusticia, abuso y sinberguenseria cu a bira ordo di dia na nos pais. Un gobierno cu un minoria di voto y e tirania cu nan kier impone ariba nos pais lo yega su FIN. Ami sigur ta agradecido na tur e labornan cu sra. Khemlani-Flanegin ta haci tur dia den interes di su pais y TUR Arubano. Ta un berdadero tristeza cu nos a degenra na e nivel di persecucion politico aki y un ambtenaar cu ta haci su trabao di un forma excepcional pa hopi decada ta wordo perhudica pa para pa PUEBLO di Aruba.

