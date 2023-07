Diasabra den careda di 9’or anochi riba Av Nelson Oduber ex Sasakiweg a sosode un accidente serio net na altura di ex house of cheng unda un auto a bolter y cay den mondi, polisnan di biaha a keda dirigi p’e sitio. Na yegada a bin topa cu un byd den mondi den banda y varios persona herida. Un di nan tabata mas serio cu otro, y ambulancenan a presenta di biaha na e sitio.

Paramedico a haya ayudo di polis pa saca e victima mas grave for di e mondi na e auto y asina stabilise y keda transporta pa hospital. Polis a haya informacion for di testigo cu a duna di conoce cu e auto tabata coriendo basta duro mes riba ex Sasakiweg y asina a perde control ranca pal’i luz y drenta mondi.

Tres persona cu tabata den e auto a resulta herida y e di cuatro tabata grave. Un di nan a keda deteni na e sitio. Polis di trafico a haci nan investigacion na e sitio.