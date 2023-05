Diabierna anochi riba e caminda di Tanki Leendert net na altura di Cadushi supermarket a keda registra un accidente serio unda dos auto a dal frontal y despues di seconde un auto biniendo for di zuid a dal den esunnan cu a dal prome.



Polisnan a keda dirigi cu urgencia p’e sitio y a cera full e caminda. A constata cu e chauffeur masculino di edad den e kia picanto a dal frontal den un nissan tiida, y aki un suzuki sx4 biniendo for di zuid a dal den e nissan tiida. Polis di trafico tambe a presenta pa haci nan investigacion y saca afo kico a pasa y a bay mira camara for e supermarket pa mira full e situacion. Paramediconan a traha basta duro pa atende cu e chauffeur di e picanto cu no tabata reacciona un rato y e chauffeur cu herida na cara di e nissan tiida. Ambos persona herida a keda transporta pa hospital.

Despues di investigacion completo e caminda a keda habri bek.