Accidente serio na Savaneta cu dos auto envolvi

Diaranson den careda di 3 or marduga riba caminda principal banda di ex bo wah bar un desordo duro a lanta habitantenan. Manera nan a sali pafo topa cu un nissan march a dal basha cura di cas y un dama benta riba caminda herida. Banda di caminda tabata tin un motor di auto riba caminda di e march. Net polis ta yega bahando for di auto pa atende cu e accidente nan ta mira con un auto biniendo for di pabou ta dal den e motor di e auto pushe y esaki a bula dal pega den un cura di cas pazuid di caminda. Ambulans a yega basta lihe unda paramedico a brinda asistencia di biaha na e dama herida benta abou y cu urgencia a transporta e victima pa hospital. Specialists di trafico y departamento tecnico a presenta pa haci e investigacion.

