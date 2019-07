Dialuna merdia riba caminda di Kibaima poco panort di ex drive inn a sosode un accidente serio entre un autobus y un auto particular. velocidad halto tabata causa di esaki debi cu e autobus bayendo nort a bay pasa un vehiculo y bay dal den un kia rio biniendo for di nort. E impacto fuerte a haci cu un persona a keda saca for di e autobus cay riba caminda. Ambulancenan tabata na e sitio pa atende cu tur persona. Polis di trafico a yega na e sitio pa haci nan investigacion.

