Diahuebs merdia riba caminda di Catashi ta sosode un accidente entre dos vehiculo basta fuerte y consecuencia dos auto a keda basta kibra y un dama levemente herida. E dama cu sla na brasa prome instante tabata desea di asistencia di ambulance. Polis di trafico a presenta y na yegada e dama no tabata desea di asistencia mas. E accidente a sosode den e birada skerpi unda e pickup a dal semi frontal cu e swift. E toyota pickup a keda completamente destrui unda te hasta azeta di motor a basha, y e swift cu e parti dilanti kibra y airbag a sali.