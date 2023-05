Diamars atardi na altura di coral pyramid a sosode un accidente semi frontal entre un v-car y un jeep toyota fortuner. E impacto a laga persona levemente herida, aki polis di trafico y ambulance a keda dirigi di biaha p’e sitio.

E oficialnan por a compronde cu e jeep v-car biniendo for di pabou direccion pariba y e toyota fortuner biniendo for di zuid direccion nort, y aki ta unda cu e heep no a duna preferencia na e toyota fortuner y ta unda a dal semi frontal.

Personalnan di ambulance a brinda asistencia medico na un turista cu tabata den e taxi toyota. Polis a tuma dato di ambos chauffeur.