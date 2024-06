Dialuna mainta trempan, den careda di 8’or y 45, a tuma luga un accidente net bocht peligroso di Paraguana, ora cu un Suzuki berde no a keda na su banday a dal frontalmente contra un Toyota Corolla blanco, cu tabata circulando den direccion contrario. E impacto tabata asina fuerte cu e Suzuki y e Toyota a sufri daño significativo na nan parti frontal.



Debi n’e accidente, dos persona a resulta herida, cu tabata rekeri atencion medico urgente, pa despues hiba nan hospital pa ricibi atencion medico avansa.E situacion tambe a atrae presencia di autoridad policial, kendenan a yega n’e luga di e accidente pa sigura e zona y facilita e fluho di trafico afecta. E investigacion riba e causanan exacto di e incidente ta andando.Tin di remarca cu na varios ocasion a sosode accidente net n’e punto crucial aki, esta e birada di Paraguana cu ta bay direccion Tanki Leendert, mirando cu e visibilidad no ta optimal. Den dia ta hopi dificil pa mira e trafico contrario y e caminda riba su mes ta basta small. Ta di pone atencion riba e situacion aki pasobra un biaha mas pa motibo di bista, no a tuma nota di trafico contrario cu e consecuencia ya conoci.Mientrastanto daño causa ta uno considerabel y mester a pidi asistencia di takelwagen pa por a hala e autonan fo’i caminda pa nan no sigui stroba trafico.