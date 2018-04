Accidente riba brug pabou di Telearuba

Diahuebs atardi a sucede un accidente riba e brug chikito di Spaans Lagoen pa bay Pos Chikito. Un dama den un Chevrolet Spark preto biniendo di ariba pa un of otro motibo ta perde control dal den e muraya di e brug na su man drechi pa despues bay e otro banda di caminda y baha caminda dal den e muraya e banda ey tambe y despues spin y keda para mei mei caminda. E dama tabata sangra na su cara y ambulans a presenta pa atende cune pero door cu e no tin seguro di AZV ora a bise e prijs e la nenga asistencia. Polis di trafico y roadservice di seguro tambe a presenta pa tuma dato. DaƱo material ta hopi y takelwagen mester a bin kita e auto for di caminda ya cu e auto no por a core mas riba su propio forsa. Tabata tin azeta plama riba caminda y polis a basha santo riba dje.

