Accidente pisa riba ex Sasakiweg cu persona seriamente herida

Diadomingo den careda di 5 or atardi riba Ex Sasakiweg, Avenida Nelson Oduber ta sosode un accidente di auto basta fuerte unda e hyundai tucson biniendo for di noord a perde control bula e caminda over bolter y dal den 3 auto mas.

Accidente pisa riba ex Sasakiweg cu un persona seriamente herida Posted by MasNoticia.com on Sunday, September 13, 2020

E chauffeur den e tucson a resulta basta herida cu a solicita asistencia di ambulancenan, y unidad di brandweer pa e sitio. Paramediconan a atende cu e victima di biaha y a keda transporta cu urgencia pa hospital. Polis di trafico y specialista a keda encarga cu e accidente.

Segun un testigo a mira con e tucson a perde control dal varios buelta bula e caminda over bin den banda contrario y impacta unda te hasta e motor a sali.

Comments

comments