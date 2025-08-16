Diasabra marduga pariba di warda di Polis na San Nicolas un accidente fuerte a keda registra entre dos vehiculo. E golpi a keda scucha unda te hasta oficialnan den warda a sali bay wak, y habitantenan cu ta biba rond di e water toren a sali tambe, ya cu e golpi tabata duro.
Na yegada di polisnan a topa cu un suzuki swift y un toyota yaris destrui totallos y total di tres hende herida. Den e suzuki 1 hende homber herida y den e toyota yaris dos hende y un mas grave cu otro. A pidi tur tres ambulance na warda presenta di biaha cu maximo urgencia, brandweer tambe a keda saca foi nan post no mucho leu di eynan mes pa duna un man. Polis tabatin e caminda cera evita auto y hende stroba e trabounan andando.
Bomberonan y polis a duna un man pa cu tur e victimanan. A pidi specialista di trafico y departamento tecnico pa presenta pa tuma tur dato y haci investigacion pa tin como prueba si algo bay robes mayan, debi cu un di e hendenan ta basta grave.
Segun informacion di testigo un rato prome e yaris tabata biniendo di pabou tur cu tin luz paga coriendo iresponsabel pasa auto y despues di rato tende e auto den accidente.
Segun informacion ne sitio e suzuki ta bayendo ariba y e yaris tabata bahando di pariba bayendo bek direccion di pabou di unda e tabata biniendo. Posiblemente bou influencia y alcohol a hunga un rol den e accidente pisa ki.