Dialuna mainta riba e caminda di Brazil bandi ex mundo nobo supermarket a sosode un accidente serio unda un honda coriendo riba e caminda direccion zuid, e chauffeur ta haya su mes confronta cu un brommer cu a sali for di un hanchi santo y a purba haci tur posibilidad pa no accidenta pero tabata invano.



E brommer a sali for di un caminda banda robes di e auto y a dal den e auto na banda y e homber a cay riba e windshield y despues cay riba caminda. Segun e motociclista e no a para y a sali di biaha, e homber tabatin sla na cabes y pia seriamente fractura.

Polisnan a yega di biaha cera e caminda y ambulance tambe a presenta y paramedico a atende cu e victima cu urgencia y a transporta e homber pa hospital pa atencion medico avansa.

Specialista di trafico a haci nan investigacion na e sitio di e accidente.