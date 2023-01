Dialuna Atardi despues di 1or a sosode un accidente pa falta di preferencia riba Caya G.F. Betico Croes na altura di Well Well Bar & restaurant. E accidente tabata entre Un Nissan March color Shinishi y un Lexus IS250 color blanco. Daño material no tabata mucho y tur papelnan di ambos auto tabata na ordo cu Forensys mes a atende e accidente sin necesidad pa polis presenta.