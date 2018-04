Diadomingo mainta a sucede un accidente na e t-weg di Sero Patrishi. Un Nissan cora biniendo di nort for di Sero Patrishi a yega e t-weg y kier a bay bira na su man robes y ta subi caminda pero un Nissan Sentra blanco biniendo di ariba ta dal den e auto cora. No tawata tin herido. Polis y roadservice di seguro a presenta pa tuma dato. Daño material ta basta y ambos auto no por a core mas riba nan propio forsa y takelwagen a buscanan.

