Diadomingo pa 12’or di marduga na e crusada di Pastoor Hendrikstraat a sosode un accidente fuerte unda falta di preferencia a hunga un rol un auto biniendo for Weg Fontein ta subi caminda y dal basta duro contra di otro.



E impacto tabata fuerte ambos auto a keda basta libra, susto tabata reina n’e señora den e corolla. No tabata necesario ambulance presenta debi cu ambos chauffeur no tabata desea. Na final roadservice su takelwagen a lanta e autonan kibra for di caminda.