Diabierna anochi riba caminda di Santa Cruz net na altura di mundo nobo ne t-weg ta keda registra accidente fuerte cu dos auto envolvi. Polisnan di biaha ta presenta ne sitio y ta topa cu un ford jeep y un honda fit. E honda a keda completamente destrui full dilanti y dos hende herida aden, e jeep daño no tabata hopi.
Segun testigonan e ford jeep biniendo di Macuarima e dama chauffeur no a para ne t-weg na altura di mundo nobo yega bay a bou dal y subi e honda fit y lastra e fit te riba e parkeerplaats dilanti di wit gelekruis, un impacto hopi fuerte mes.
Dos hende a keda herida. Paramedico di ambulance a atende cu e pasahero di e fit y e dama chauffeur tabata poco complica pa saca debi cu e auto ta stuur banda drechi y e porta na badna drechi full machica debi ne sla. A haci maniobranan y cu ayudo a saca e chauffeur femenino herida.
Ne sitio polis a pone e dama chauffeur di e ford supla pa test di alcohol y a keda deteni di biaha y hiba pa warda di Polis.