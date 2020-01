Accidente fuerte na Meiveld cu varios mucha chikito den un auto

Dialuna merdia pasa di 1 or polis y ambulance a keda despacha cu urgencia pa e t-weg di Meiveld pa Rooi Afo pa un accdente di auto basta fuerte unda tin varios mucha chikito abordo. Na e sitio polis y ambulance ta topa cu alrededor di 6 criatura den un nissan stationwagen cu nan tas di scol unda mayor lo a caba di buscanan.

For di investigacion polis a saca afo cu e chauffeur di e nissan stationwagen no a duna preferencia na e honda fit maneha pa un señora cu tabata bahando for di pariba. Basta azeta a basha riba caminda for di e honda unda cu polis a solicita DOW presenta pa basha santo. Personal di ambulance a controla tur e muchanan y e persona herida a keda transporta pa hospital.

