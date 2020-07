Accidente fuerte na Keito dama chauffeur deteni y pasahero transporta pa hospital

Diabierna pasa di 11 or anochi riba e caminda di Keito un desordo fuerte a pone cu habitantenan sali pafo y bay wak kico a pasa y a constata cu ta un accidente a pasa debi cu un auto a dal den un baki di sushi cu tin pabou di caminda. Polisnan a yega di biaha na e sitio a cera e area pa asina laga polis di trafico haci nan investigacion necesario. Ambulancenan a presenta pa atende cu e victimanan, pero un so a keda transporta pa hospital. Polis a saca afo cu e kia picanto biniendo for di zuid bayendo direccion panort e chauffeur a perde control debi na velocidad halto y den e birada no por a controla e stuur y baha caminda touch cu un suzuki swift y despues dal den cura di un negoshi y despues dal den otro cura pa finalisa ta dal den e baki di sushi. E dama chauffeur a keda deteni pa core auto burachi, y e otro dama pasahero a keda transporta pa hospital.

