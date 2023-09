Diabierna anochi riba LG Smith Blvd banda di e tereno di ex Bushiri hotel a sosode un accidente serio entre auto y brommer y unda e motociclista tabata basta herida. Di biaha a mobilisa polis y ambulance pe sitio.



Na yegada di patruya ta topa cu e motociclista herida, a constata cu e chauffeur di e hyundai accent bahando di pariba a bay pa lora na su man robes pa subi e tereno di ex Bushiri hotel y aki e brommer biniendo for di pabou a dal frontal cu e auto.

Paramedico a brinda asistencia medico na e victima y a keda transporta pa hospital. Polis di trafico tambe tabata presente pa tuma dato.