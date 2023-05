Diadomingo marduga riba Av Nelson Oduber ex Sasakiweg net poco pazuid di ex house of cheng un nissan march biniendo for di rotonde sasaki direccion nort, e chauffeur riba un velocidad a perde control y baha caminda bay pega contra di un mata di kwihi cu tin memei caminda.



Un persona cu a mira con e accidente a pasa a yama polis di biaha unda patruyanan a keda mobilisa, e personanan mes a cuminsa cu reanimacion debi cu e homber no tabata reaccionando. Ambulance a keda pidi cu maximo urgencia.

Polisnan a cera e camindanan completo pa ningun trafico stroba autoridad haci nan investigacion. Paramedico a sigui cu reanimacion y pone e persona riba machin pero sin resultado. A notifica pa dokter presenta y constata morto.

Specialista di trafico y departamento tecnico tambe a presenta unda un investigacion grandi a tuma luga. Pa 4:09 dr a constata morto di Ray Klvin Zambrano Burgos naci 18 di december 1996 na Aruba.