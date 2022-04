Dialuna anochi riba e caminda principal di Kamerlingh Onnestraat na Solito un suzuki van a dal un hoben cu a yega crusa caminda y consecuencia e hoben a cay den e rooi cu tin pabou di caminda. E impacto tabata fuerte, un testigo cu a mira loke a pasa a baha di biaha y constata cu e mucha homber no ta moviendo y a raporta di biaha na polis.



Patruyanan ta yega di biaha y cera e caminda, a constata cu e mucha no ta moviendo mes y a pidi ambulance cu sumi urgencia. E tres unidadnan di ambulance a presenta di biaha unda paramedico a drenta accion di biaha cu nan mashin pero a constata cu no por haci nada mas debi cu no tin pulso. A solicita dokter pa presenta na e sitio cu tambe a yega na e sitio basta lihe. E momento ey polisnan no por a haya ningun identificacion pa identifica e persona aki. Despues di basta rato un mama ta yega na e sitio debi cu ainda e yiu no a yega cas y aki ta haya e noticia lamentable cu su yiu a fayece den un accidente pisa. Specilista di trafico tambe tabata presente hunto cu fiscal y departamento forensico pa saca potretnan. Pa 10:20 dokter Texier a constata morto di Gustavo Adolfo Solarte Sanchez hoben di 20 aña. naci na Colombia 4 di april 2002. E di dos morto den trafico pa 2022

Paz na su restonan.

