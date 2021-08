Accidente fatal na Catiri cu dos persona

Diadomingo pasa di 3’or di marduga autoridad ta keda informa cu riba e caminda di Catiri pa Moko ta sosode un accidente pisa y tin persona pega den auto. Polis ta yega di biaha y topa cu dos persona den un yaris cora no ta reaccionado.



Ambulance a presenta di biaha y paramedico a constata cu mucho mas no por haci debi na e impacto y con e personanan a keda den e auto y a notifica dokter pa constata morto di e dos persona den e auto, cu ta tanto un hende homber y un hende muhe. Brandweer tambe tabata presente pero a keda riba un distancia pa manera cu e dokter Texier constata morto y e trabounan di polis forensico termina pa nan corta e auto y saca e curpanan sin bida for di e auto. Un situacion sigur tristo con e accidente aki a pasa, unda e chauffeur biniendo for di zuid direccion nort pa Moko a baha caminda y asina perde control completamente cu e auto y bay dal di flush den e cura di cas basta duro. Specialista di trafico tabatin un trabou grandi na e sitio pa luza riba caminda y asina a constata di marca di tire riba caminda a haya sa con e accidente aki a tuma luga.

