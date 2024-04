Diadomingo pasa di 11’or di anochi riba caminda principal di Camacuri polis ta keda informa cu un auto a dal un peaton di biaha a mobilisa tanto polis y ambulance cu urgencia. Na yegada di e prome unidad policial cu ta trafico a topa cu un homber benta abou herida cu no ta reaccionando.



A pidi ambulance cu sumo urgencia pero ya ambulance a presenta y paramedico a pone mashin riba e homber pero no tabata haya pulso mes. A pidi mes momento pa dokter presenta pa constata morto. Polisnan tabatin full e caminda cera evita cu trafico ta yega cerca. Na prome instante a papia di un otro auto pero despues di rato a constata cu e auto envolvi a keda n’e sitio cu ta un kia sportage. Personal di ambulance a controla e chauffeur y despues di rato a detene e chauffeur hoben pa core auto burachi. Specialista di trafico tambe a presenta pa haci e investigacionnan necesario. N’e sitio no a topa cu ningun identificacion di e homber, e homber ta riba 50 aña segun prome informacion ricibi y no ta un local debi cu a haya un carta na spaño skirbi den su saco di carson. Na final a logra haya familiar, dokter Texier a constata morto di A.J.B di 54 aña naci na Brazil pa 11:45 anochi.