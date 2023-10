Diamars atardi riba e caminda di Santa Cruz poco panort di botica central a sosode un accidente unda chauffeur di un suzuki ignis a subi caminda net momento cu un homber riba su bais ta bayendo zuid. E ciclista a dal den banda robes dilanti di e auto unda su cabes y parti curpa a cay riba e windshield.



E homber a resulta levemente herida, polis di biaha a presenta. A solicita ambulance pa controla e ciclista cu tabata levemente herida y haya asistencia medico na e sitio mes. Polis di trafico a tuma dato for di ambos partido, y e dama chauffeur no a mira e ciclista mes biniendo for di nort.