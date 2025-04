Diabierna den careda di 4’or atardi riba caminda principal di Hooiberg net poco pariba di well well bar ta sosode un accidente unda chauffeur di un nissan sentra a dal contra di un motociclista. E motociclista a dal abou y tabata keha di dolor di brasa pero no tabata desea di asistencia medico. Debi cu tur documento ta na ordo Polis di trafico no tabata necesario.