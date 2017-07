Diahuebs marduga dilanti cas casuela a surgi un accidente, patruya di Oranjestad a topa cu e dalmento y tabata tin basta hende. Dilanti e Polisnan a start un problema grandi cu a bay for di man caminda patruya a solicita yudansa debi cu tabata e oficialnan so. Mas patruya a yega pa duna un man, polis a calma e situacion y a bay over na tuma datos di e accidente y notifica roadservice.