Riba J.G Emmanstraat a sosode un accidente den cadena aki un hyundai van a dal tras di un Suzuki alto pa despues e Suzuki dal tras di un honda. No tabata tin ningun persona herida un persona so tabata keha di dolor na curpa pero no tabata desea di ambulans. DaƱo material tabata minimo. Polis di trafico a presenta pa tuma dato.

