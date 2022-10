Dialuna anochi na e t-weg riba Camacuri pa Sabana Berde conecta cu Avenida Milio Croes a sosode un accidente cu impacto fuerte unda falta di preferencia a hunga un rol.



Polisnan y ambulance a keda dirigi pa e sitio, brandweer a sali for di nan post pa duna un man pa cera caminda debi cu ambos auto tabata kibra riba caminda y gasoline tabata basha for di e pickup. Polis a constata cu e pickup no lo a duna preferencia. Un señora a keda levemente herida den e accidente, ambos auto a keda totallos, y na final takelwagen a lanta e autonan for di caminda.