Accidente cu impacto fuerte entre dos auto na crusada Palm Beach

Diadomingo den careda di 10’or di mainta na e crusada di Palm Beach entre Mc Donald y Wendy’s pa subi Av Nelson Oduber ex Sasakiweg a sosode un accidente cu impacto fuerte unda dama chauffeur den un mitsubishi outlander a dal den un kia rio basta duro.



E impacto tabata den banda di chauffeur di e kia rio cu a pone cu e no por a sali y polis a solicita brandweer pa corta e porta di auto. Bomberonan a logra di corta e porta y asina paramedico por a atende cu e chauffeur di e kia rio y e chauffeur di e mitsubishi tambe a keda atendi. Polis di trafico a haci nan investigacion y a constata cu e kia rio biniendo for di ex Sasakiweg yegando e crusada e dama chauffeur den e mitsubishi a yega subi su dilanti dal den su banda. Te hasta un palo di luz di trafico a keda basha abou.

