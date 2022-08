Diadomingo atardi riba e caminda di Rooi Frances pa Rooi Taki den e birada skerpi a sosode un accidente unda chauffeur di un nissan sentra biniendo for di Rooi Frances no a regula su velocidad y a bay den banda contrario bay dan den un hyundai i10 biniendo for di Sabana Basora.



E impacto cu e autonan a dal contra di otro a pone cu e hyundai i10 a bay para na e saliña. Den hyundai i10 a resulta herida mama, yiu y un mucha chikito. E persona den e sentra a sali core drenta mondi debi cu el a dal su cabes basta duro mes debi na e impacto. Polis a drenta accion di biaha y busca e homber cu a drenta mondi. Dos unidad di ambulance a presenta pa atende cu e victima y tres persona a keda transporta pa hospital. Daño material na e autonan tabata considerabel.