Diadomingo merdia a tuma luga un accidente basta serio caminda cu di un manera misterioso, un Toyota Yaris lo a bin full speed fo’i Ser’i Tijshi, a subi e berm, a bolter y a bay caba den mondi banda pazuid di caminda. Durante e proceso testigo den vecindario por a mira con un persona a sali for di e vehiculo, heridand’e seriamente.



Durante e accidente aki dos persona mas a resulta herida, di manera cu varios ambulance mester a yega n’e sitio p’asina atende cu e heridonan, di cual uno cual nos a menciona anteriormente, mester a bay cu urgencia hospital pa por atende cu su heridanan.A base di esaki polis a cera full e caminda fo’i Ser’i Tijshi te cu e rotonde na Balashi (ex-Drive In) y a pidi departamento tecnico di polis pa presenta p’asina haci nan investigacionnan necesario.Di un manera of otro posiblemente pa motibo di velocidad lo a perde control, subi e berm, a bolter y den e proceso a saca un hende for di e auto, heridand’e seriamente.Daño n’e Toyota Yaris ta considerabel.