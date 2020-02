Accidente basta fuerte riba Caya Betico Croes dilanti otis

Diabierna merdia dilanti Otis situa na Caya Betico Croes den Tarabana a sosode un accidente di auto basta fuerte, unda chauffeur di un bmw blanco a bay den otro banda di caminda dal basta duro den un kia cera pa despues impacta cu un kia rio. E impacto a laga tanto e chauffeur di e bmw y e kia cerato herida. Dos unidad di ambulance tabata presente pa atende cu e victimanan. Polis di trafico a acudi na e sitio pa haci invesigacion y mira den camaranan rond pa saca afo kico a pasa. Via camara a constata cu e bmw bahando for di pariba basta duro y un kia hatchback blauw a sali for di e chines banda di caminda y e chauffeur di e bmw pa no dal den e kia a baha na su man drechi subi caminda perde control dal den e kia cerato cu tabata biniendo di pabou y dal den un kia rio despues.

