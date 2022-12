Dialuna mainta a sosode un accidente riba e caminda di Ser’i Teishi bayendo direccion pa abou riba green corridor, polis nan a keda dirigi di biaha na e sitio. Na e bahada yegando rotonde di Ser’i Teishi un chauffeur no a pone atencion riba caminda cu consecuencia el a bay dal tras di e auto su dilanti y despues bula riba e sero cu ta dividi caminda y keda pega. Polis a presenta rapidamente pa mira e situacion y a constata cu chauffeur y pasahero nan di ambos auto no ta herida. Asina a tuma dato y road service tambe a keda encarga pa cu e accidente. A keda warda te ora cu takelwagen a presenta pa kita ambos auto for di riba caminda.