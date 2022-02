Despues di algun aña presentando “Nos Identidad” un programa ariba VIP Online Radio y canal 23 Charlene a cuminsa pensa pa conduci su propio programa.

Durante final di aña 2019 Charlene a cuminsa pensa ariba un Talkshow na nivel social. Sinembargo e no kier a wante solamente na e nivel social sino habri e programa pa tur tipo di tema.

Asina despues di tanto pensa y consulta aki aya a yega na e nomber Acceso Total, cual a haci cu e ppr a amplia su meta.

Na 2020 ora cu Charlene a gradua for di IPA e la tuma poco tempo pa su mes prome cu e la cuminsa structura e concepto y e metanan di e programa.

Acceso Total tin como meta pa trese temanan diverso cu e fin pa informa, educa, conscientisa y inspira nos televidentenan.

Durante e aña 2021cuminsando di 3 di maart te cu e ultimo diaranzon 23 di februari nos a total 39 topico diferente di cual a peticion di nos televidentenan nos a pone un temporada pa ripiti e programanan mas gusta y pidi.

Adicional nos ta kere cu a bira tempo pa Acceso Total haña su logo oficial y esaki a wordo diseña dor di Leo Tromp. Unda cu bo mira e logo aki bo sa cu ta Acceso Total bo ta mirando.

Si abo ta interesa pa un entrevista representando bo fundacion, of cualkier tipo di organisacion of kier haci propaganda pa bo producto nos ta garantisa bo un programa di calidad.

Yama Charlene Marchena na 5932051 of email na [email protected]

Gradicimento

Mi kier a gradici inmensamente prome cu tur cos, Dios cu a duna mi e talento aki cu a bay cresiendo durante añanan, na Trevorr Rosel di VIP Radio cu a para bandi mi asina cu ma bin cu e idea y hunto nos ta ejecute. Na Leo Tromp pa e tremendo trabou di e logo.

Na Furjen Werleman cu semper ta tira un shout out pa Acceso Total den su programa na Top95.

Na Mark Benson pa a habri e porta di Patio 15 Restaurant pa nos graba e programa di e prome anoversario.

Na TeleAruba cu a haci mi programa parti Canal 23 Nos Isla.

Y por ultimo: mi yiu Geetesh, cu ta mi inspiracion pa mi a pone mi soño di tin mi TV show ariba pia. Nos yiunan ta sigui e ehempel cu nos dunanan . Den e caso aki e ta crese mirando cu trahando nos ta logra nos soñonan.

Invitacion ta keda na henter pueblo di Aruba pa sintonisa Canal 23 tur diaranson 7:00PM pa 30 minuut di Acesso Total.

Adicional cada edicion ta wordo publica ariba facebook di VIP radio y ta wordo pasa ariba Vip TV ariba nos app. Acceso Total ta compromete su mes cu programanan diferente pa informa, educa, conscientisa y inspira nos hendenan local.

Comments

comments