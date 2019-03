Academic Foundation Year na Universidad di Aruba

E Academic Foundation Year di Universidad di Aruba a cuminsa na 2016 y tin como meta pa guia studiantenan cu ta bay haci e transicion di educacion secundario pa educacion avansa, den nan desaroyo academico, nan orientacion y nan desaroyo personal. E porcentahe abou di studiantenan Arubiano cu ta termina nan estudio cu exito den educacion avansa na Hulanda ta reforsa e necesidad pa acerca educacion preparatorio na un otro manera.

Esaki tawata e motibo pa Universidad di Aruba inicia e programa en colaboracion cu Departamento di Enseñansa y Ministerio di Enseñansa y cu asistencia di Ministerio di Enseñansa, Cultura y Ciencia Hulandes. Den e prome tres añanan e cantidad di inscripcionnan a crece te na mas cu 70 studiante na 2018. Na September di e aña aki e di cuater edicion di e programa exitoso aki lo cuminsa.

Na Merca y na Europa programanan similar ta existi, cu ta brinda studiantenan e oportunidad pa desaroya nan mes ariba tereno personal y academico en bes di tuma un gap year. Universidad di Aruba ta monitor e calidad y e efecto di e programa a base di evaluacionnan di educacion frecuente, hunto cu encuestanan bou di ex- alumnonan. E team di educacion ta consisti di un combinacion di docentenan (invita) local y internacional cual ta duna studiantenan e oportunidad pa sera conoci cu educacion y investigacion na e manera cu esaki ta wordo duna na universidadnan y institucionnan pa educacion avansa. Bou guia di e team di docente, participantenan di e programa ta haya e oportunidad pa hinca nan propio curiculo den otro, pa percura cu nan ta wordo introduci na topiconan di estudio di nan escogencia.

Recientemente e Journal of Environmental Education Research a publica un articulo tocante e investigacion ariba e impacto di e concepto didactico di e Academic Foundation Year den e curso di Introduction to Earth & Environment. E publicacion aki a wordo skirbi door di docentenan invita Tobia De Scisciolo y Maarten Eppinga, hunto cu coordinador di e programa Eric Mijts. E enfoke di e investigacion tawata pa haya sa si e modelo didactico di e programa no ta enfatisa solamente adkisicion di conocemento, pero tambe motivacion y un sentido di responsabilidad.

E resultadonan di e investigacion ta indica cu e modelo didactico ta aporta na un aumento significante di e responsabilidad social di e studiantenan.

E resultadonan di e encuestanan y evaluacionnan ta demostra e impacto positivo di e programa ariba e desaroyo personal y academico di mayoria di e studiantenan. E team di Academic Foundation Year ta prepara pa asisti studiantenan cu ta ambia un desaroyo similar den e añanan venidero. Pa mas informacion, bishita http://www.ua.aw/academic-foundation-year/ of via [email protected]

