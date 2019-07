ABV kier un investigacion externo y independiente di e situacion di laboratorio

Sindicato ABV a tuma nota di un articulo cu a sali recien den media tocante e situacion di laboratorio. ABV for di prome instante ABV tabtaa contra di e nombracion di Sr. Ruud Bakass, como manager. Motibo di esaki ta cu a wak e profiel di e funcion y unda cu Sr. Bakkas no ta fit den e profiel. ABV tabata tin obhecion contra di esaki, mientras cu tabata tin un local cu si ta fit den e profiel pero a wordo nenga. For di comienso caba tabata tin problema.

Den transcurso di siman y lunanan ABV a mustra varios biaha señal di mal maneho di laboratorio mes, unda cu miembronan mes ta acerca ABV tocante e problemanan. E prome problema tabata na patologie, unda cu e patoloog anatoom tambe cu ta hunto cu Sr. Bakkas tabata haci e bida di e trahadonan imposibel, unda intimidacion ta na punto di ordo. despues tabata tin un biaha ocasion unda cu gerencia di ABV a prohibi pa subi departamento di Laboratorio pa papia cu e miembronan.

Es decir, cu ABV no tabata tin contacto mas cu Ruud Bakkas, man poni ariba su cabes door di gerencia. Tambe aworaki cu locual ta preocupacion ta pa e miembronan cu tin intimidacion, di ‘spreekverbod’, cu nan no tin mag di papia y tameb locual cu ABV a haci ta cu a manda un carta urgente pa Raad van Toezicht unda ta pidi un reunion urgente cu e Raad van Toezicht, unda ta evalua un peticion pa Raad van Toezicht y Raad van Bestuur pa bin cu’n “deskundige ‘independiente pa haci un investigacion externo y no interno, pa falta di confianza.

Henter e situacion aki ta fastioso pa pueblo, ya cu e situacion a sali afo. Pero investigacion mester saca afo te con leu esaki ta cuadra, pero cu tin mal maneho, ta keda para ariba cu tin mal maneho. Y e pueblo no mester sufri di esaki.

A manda un ultimatum pa haci un investigacion, pero kier un investigacion externo y profundo, pa Sr. Ruud Bakkas no mester ta eynan. Gerencia mester tuma e pasonan y e Raad van Toezicht cu e permiti esaki hunto cu e Raad van Bestuur, ta esunnan responsabel pa e situacion aki.

