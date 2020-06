Abuso sexual di menor na Aruba

Un di e topiconan cu menos ta ser papia di dje ta: abuso sexual di menor. E idea cu un mucha of un hoben bou di 18 anja ta victima di abuso sexual por lanta pensamento di trauma cerca hopi di nos cu ta haci’e mas dificil pa papia di dje. Online por haya hopi informacion tocante abuso sexual di menor, pero abo ta na altura di kico ta abuso sexual, con pa reconoce esaki y kico abo por haci aki na Aruba pa yuda un mucha?

Kico ta abuso sexual di menor?

Abuso sexual ta wordo defini ora cu un menor di edad ta wordo forsa of invita pa participa den actonan sexual cu un persona. E forma cu nos ta pensa di biaha riba dje ta ora ta trata di abuso sexual cu penetracion den parti priva (oral, vagina, anus) di un menor. No obstante, tin hopi mas forma cu abuso sexual di menor por tuma luga. Akinan nos ta duna un lista di diferente actonan di abuso sexual;

Actonan di abuso sexual di mucha:

● Acto sexual cu penetracion, manera “rape” of sexo oral.

● Acto sexual sin penetracion manera mishimento cu paña bisti na parti priva, fregamento, sunchimento of masturbacion.

● Laga un mucha wak otro persona participa den actonan sexual, manera pornografia of den persona.

● Laga un mucha hunga of uza obhetonan di placer sexual.

● Conta chiste di “dobel-sinti” of di “mal ehempel” na un mucha.

● Forsa of invita un mucha pa kita su paña pa placer sexual.

● Mustra bo parti priva na un mucha “flashing”.

● Encurasha un mucha pa actua den un forma sexualmente inapropia.

● Prepara un mucha pa abuso of actividad sexual ora e bira mas grandi “grooming”.

Tur e actonan aki ta wordo considera como abuso sexual. Abuso sexual ta castigabel pa Ley y ta bay contra e derechonan internacional di mucha.

Kico abo por haci pa yuda un mucha?

Silencio ta permiti cu violencia ta sigui sosode. Si bo ta sinti of tin sospecho cu algo no ta corecto of bo ta mira of scucha algo sospechoso, por fabor no keda den silencio y acudi na un instancia pa ayudo.

● Yama Bureau Sostenemi na 5881010 si bo mester di conseho, tin sospecho y of kier raporta un caso di abuso di mucha;

● Yama Fundacion Respeta Mi na 5824433 pa informacion, conseho y guia tocante caso di abuso di menor;

● Yama Tienda di Educacion na 161 pa guia tocante lantamento di mucha y hoben;

● Yama seccion Bida y Famia di Departamento di Asunto Social na 5281150 pa guia psicologico y ortopedagogico pa famia y pareha.

Den un caso di emergencia cu bo ta sinti cu e bida di un mucha ta na peliger yama Polis na 100! Un yamada por scapa un bida cu trauma. Un yamada por salba un bida.

E ta hopi importante pa nos como comunidad ta consciente y bon informa di e señalnan di abuso di mucha pa asina nos por actua debidamente. Bishita nos website www.scparuba.com y click ariba nos pagina “Reconoce abuso di mucha” y keda bon informa. Bo iniciativa por salba un bida di un mucha, paso e bienestar y siguridad di nos muchanan ta e responsabilidad di nos tur.

