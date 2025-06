Abuso organisacional of institucional ta e maltrato/abuso di adulto mayor causa pa cuido of apoyo deficiente of inadecua, of practicanan sistematicamente deficiente cu ta afecta henter e ambiente di dicho cuido.

E ta tuma luga ora deseonan y necesidadnan di hende ta wordo sacrifica den area di e funcionamento corecto di e grupo cu ta duna servicio y e organisacion.

Pakico esaki ta sosode?

Den un ambiente formal, e abuso organisacional of institucional ta mas probabel ora e personal:

• no tin e capacitacion adecua

• ta mal supervisa

• no ta conta cu apoyo di gerencia

• tin abilidadnan di comunicacion deficiente

• ta forma parti di un cultura cera: por ehemplo, un centro di cuido, unda por ehempel ideanan nobo, bishita, maneho den cuido, of otro aspectonan ta hunga un rol.

•Unda participacion profesional ta wordo silencia.

•Abuso organisacional of institucional por consisti di mas cu un abusador, y tambe por consisti di varios hende cu ta experiencia e mesun clase di abuso: por ehempel, delito di odio contra un grupo specífico of varios famia cu ta maltrata un persona dependiente di dje pa, por ehempel, cuido, etc.

Ehempel di abuso organisacional of institucional.

Esakinan por inclui:

• Falta di respet of apoyo na derecho di independencia, dignidad of eleccion di un persona of grupo.

• Falta di planificacion di atencion dirigi na e adulto mayor, of basa riba custumber.

• Falta di flexibilidad den orarionan di drumi, lanta, of di lanta un hende deliberadamente di soño.

• Restriccion inapropia.

• Falta di paña pa bisti of pertenencianan personal.

•Cama, colchon y cusinchi den mal estado y no saludabel pa drumi arriba, tampoco manehabel pa e cuidador.

• Espacionan cu falta estimulo (falta di betana pa por tin contacto cu e ambiente pafo) of scuridad, airco demasiado friu, fan cu ta haci boroto. • Decoracion No apropia (demasiado estimulo, borota, etc.).

• Falta di variedad di escohensia di cuminda, menu of di planificacion di menu (Un cuminda pa tur, calidad di alimento no controla (cuminda di bleki venci, etc.).

• Intervencion innecesario di personal of gerencia den finansas personal. • Uso inapropia di procedimentonan medico of di enfermeria, por ehemplo, uso di klysma of catheterisacion cu medicamento NO receta.

• Uso inapropia di poder of control.

INDICADORNAN:

Esaki por inclui:

• Trata e grandi manera mucha (trato infantil)

• Tuma decisionnan arbitraria cerca e personal, servicio of organisacion. • Rutina of orarionan stricto, reglamenta of noflexibel cerca actividadnan diario, manera horarionan di come, ora di drumi /lanta, baña, bay baño • Falta di opcion en cuanto cuminda y bebida, bistimento, pertenencia, actividadnan diario y social.

• Falta di privacidad, dignidad, respet pa adulto mayor como Hende. • Ambiente protegi di solo of ambiente a-higienico

• Falta di provee paña pa bisti, dieta of dianan di fiesta religioso di acuerdo cu creencia of antecedentenan cultural di cada individuo.

Kico por haci pa yuda?

Si abo ta kere/pensa cu un adulto mayor por ta un victima di abuso organisacional, bo por pensa di haci lo siguiente:

• Si ta un miembro di personal di e organisacion cu ta abusa di e adulto mayor e por papia cu su superior di inmediato of haci denuncia di irregularida di su organisacion.

Lo bo bisa esaki ta mas facil pa bisa cu haci. Sigur ora tin un cultura di no tuma e adulto mayor na serio pa motibo di su edad of dificultad di comunica e abuso.

Tambe ta posibel cu e victima tin miedo pa raporta esaki y ta prefera sigi sufri bou su abusador.

Pa sa mas di e topico aki di Abuso di Adulto Mayor y con anda pa preveni esaki Comunidad ta bon bini diasabra dia 14 di Juni proximo pa asisti na e Simposio PROMOVE PROTECCION Y HUSTICIA PA E VICTIMA DI ABUSO Di ADULTO MAYOR. Entrada ta gratis.

Un donacion pa cubri gastonan di e simposio aki ta altamente aprecia. Lo tin un box disponibel pa e bunita gesto aki.