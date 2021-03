Abuso emocional tin su consecuencia riba un menor

Abuso emocional por causa un impacto profundo ariba un mucha y su efectonan ta pa bida largo. Abuso emocional ta ora un adulto den cuido di e mucha ta keda sin duna e mucha cariño, amor, calor of atencion cu e tin mester pa su desaroyo social-emocional.

Abuso emocional tambe ta incera abuso verbal, caminda e mucha ta wordo grita, humilia y insulta constantemente. Abuso emocional por laga un mucha sinti cu e no tin balor y cu niun hende no ta stim’e y e impacto negativo aki tin su efecto riba e bida completo di un mucha.

Actonan di abuso emocional di mucha:

No ta permiti un mucha expresa su punto di bista of opinion

Ridiculisa un mucha pa locual cu e ta bisa

Pone un mucha keda keto of ta pon’e cera su boca constantemente

Grita y ta menasa un mucha constatemente

Cherche di un mucha pa su manera di ta

Duna un mucha e “silent treatment” como castigo, esaki ta nifica cu no ta papia cu e mucha pa un periode como un forma di castigo

Ta limita contacto fisico cu un mucha, no ta dun’e brasa of calor

Ta yama un mucha nomber y ta bis’e cu e “no ta sirbi” of cu e “ta un eror”

No ta permiti pa un mucha tin contacto cu su amigonan

Ta trata un mucha malo dilanti otro hende por ehempel: dal’e, pas’e un wanta of grit’e

Ta “bully” un mucha, ta conta tambe pa “online bullying”

Tur e formanan aki di maltrato tin un cierto nivel di abuso emocional den dje y esaki por causa un mucha hopi daño emocional y ta afecta su persona den futuro como adulto.

Con pa señala abuso emocional di mucha? Ora un mucha ta wordo abusa emocionalmente por reconoce esaki na cierto señalnan. E señalnan por ta varios y ta diferencia pa cada mucha y su situacion specifico. E ta importante pa semper tene cuenta cu tin e posibilidad cu e señalnan aki no semper ta duna indicacion cu tin abuso emocional di mucha andando y cu esakinan por a wordo causa door di otro motibonan. Pa es motibo semper mester keda alerto y no keda keto pa busca ayudo of conseho di nos profesionalnan. Paso cu e accion corecto bo por salba un bida.

Señalnan di abuso emocional:

E mucha ta mustra cu e tin hopi miedo y ansiedad

E tin un comportacion hopi bruto, agresivo of hopi negativo

Su comportacion ta demasiado keto y tin hopi dificultad pa cera amistad

E mucha no ta demostra amor of cariño na su mayornan of un adulto specifico

E mucha ta mustra comportacion cu ta inapropia por ehempel: chupa dede na edad grandi

Si bo ta sinti como mayor of cuidado di mucha cu bo mester di guia y sosten pa cu cuido y lantamento di mucha por tuma contacto cu Tienda di Educacion na 161. Si bo ta un mucha of un hoben cu tin mester di guia of conseho tuma contaco cu Telefon pa Hubentud na 131. Ora bo ta sospecha abuso di menor tuma contacto cu Bureau Sostenemi na 588-1010 pa conseho y ayudo. Den caso di emergencia yama 100.

Pa haya sa mas tocante abusi di menor bishita nos website www.scparuba.com. “E bienestar y siguridad di nos muchanan ta e responsabilidad di nos tur” – Sociaal Crisis Plan

