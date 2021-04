Abuso di placa den RDA cu nunca a yega pa pueblo

E rapport forensico di Refineria di Aruba (RdA) a mustra un maneho hopi bruha y iregular, unda principalmente den area di PR & Marketing (incluyendo eventonan) a (mal) gasta hopi placa den forma innecesario. No por saca otro conclusion pa esaki.

Gobierno di e tempo ey Gabinete Mike Eman II en bes di percura cu e placa di entrada ta wordo bon uza pa e pueblo, a prefer di (mal) gasta esaki, segun e cifranan cu ta aparece den e rapport) pa cosnan innecesario.

Innecesario pasobra e compania tabatin un Marketing & Communication Officer den Servicio ganando un bon salario, y a haci uzo di tres otro compania priva cu a costa RdA den menos di dos aña un suma cu ta surpasa un miyon florin.

Entre e compania(nan) di Patrick Paskel (Tera Group y Paxi Publications) y Candy Rasmijn (Connect PR & Marketing) a bay rond di un miyon florin cu a sali for di Refineria di Aruba (RdA) cual tabata bou maneho di Alvin Koolman. E compania di Rasmijn mientrastanto no ta existi mas.

Ta papia aki di trabounan relaciona cu marketing, PR, Website y Monitoring, inclusive organisacion di eventonan cualnan tabatin nan gastonan apart tambe. Hopi cos a bay robes unda cu ta entrega cobransa pero no tin e contracto na ordo of no por hay’e den file.

RdA asina a paga Tera Group entre 2016 y 2018 e suma di 394.792,50 florin. Esaki, e investigadonan ta bisa den e rapport, sin cu tabatin contractonan firma. Banda di esaki, tabatin un suma di 8 mil florin pa luna. Den e mesun periodo tambe a haya pago di 54.725,62 florin for di FMSA.

RdA a paga Paxi entre 2016 y 2018 e suma di 54.725,63 florin.

Entre 2017 y 2018 RdA a paga na Connect e suma di mas cu 524 mil florin y esaki ta encera pago pa servicionan cu no ta inclui den e meta di nan compania, manera trahado temporal pa RdA di un recepcionista pa cual tabata cobra mas cu 3 mil florin pa luna. Y for di FMSA a haya 44.101,80 florin.

Candy ta esposa di Donny Rasmijn, kende e tempo ey tabata parlamentario.

Asina tambe Koolman a paga facturanan pa e negoshi di su ruman muhe Flowers & Events by Greta cu di 2016 pa 2019 a haya pago total di 75 mil florin. Banda di esaki tambe a tuma servicio di dje pa busca security guard siendo cu esaki no tabata un di e partinan di e servicio pa cual su compania ta registra.

Otro pagonan cu por a lesa den e rapport cu a wordo traha ta pa Purple Entertainment di Eric Jan Eman cu na 2016 a cobra pa un evento 106.239 florin y High Performance a obra 143.442,53 florin.

A gasta na renobacion di Bungalow 71, cu inicialmente tabata sirbi di oficina, e suma di casi 361 mil florin.

Sin cu e refineria mes a habri, den e periodo di 2017 pa 2019, e director di RdA tabata ricibi 35 mil florin pa luna, sin conta compensacionnan manera pa auto, telefon, mientras cu e tabata uza hasta creditcard pa cosnan persona, segun e investigadonan, manera e biahe pa Hulanda pa evento di un di su yiunan. Su entradanan di e refineria den e periodo cu e tabata den servicio tabata riba 1.2 miyon.

Banda di esaki, Koolman a cobra placa di mas y a keda cu inventario di RdA cu e no a entrega bek.

E ta un rapport hopi amplio, unda mal uzo di placa cu por a bay pa pueblo ta resalta. Unicamente fiesta cu e pueblo no beneficia directamente for di dje.

