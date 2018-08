Abuso di mucha riba medionan social

Recientemente nos a tuma nota di un video cu ta pasa via medionan social caminda un mama ta maltrata su yiunan. No ta prome biaha cu tin videonan asina ta circula riba rednan social.

Taskforce di Reino encarga cu derecho di mucha ta urgi pa na momento cu cualke ciudadano ricibi un tipo di mensahe of video asina, no sigui comparti’e. Nos ta conseha pa averigua, si por, procedencia di un video asina. Si e ta origina na bo pais, meld esaki na polis. Si e ta origina den exterior ‘delete’ e video y no sigui comparti’e.

E videonan aki ta causa sensacion, ta hala atencion pa actonan negativo y ta causa consternacion di forma innecesario. Algun hende por hasta bira malo y ex victimanan por bolbe rebiba abuso cu nan a experencia. Videonan asina no tin ningun balor agrega. No tin ningun motibo cu ta hustifica maltrato ni violencia.

Si den bo bisindario of famia bo ta na altura di practicanan di maltrato cu ta tuma luga, ta bon pa tuma conseho y/of meld esaki.

Comments

comments