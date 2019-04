Abortus legalisa na Corea del Sur despues di 66 aña

SOEUL, Corea del Sur- E tribunal constitucional di Corea del Sur diahuebs 11 di april a duna ordo pa lanta e prohibicion di abortus impone door di un statuut di aña 1953. E hunta di nuebe hues a dictamina cu e documento aki, destina na proteha bida y balornan tradicional, “ta bay en contra di e constitucion”.

E decision di despenalisa e practica di interupcion di abortus no tabata unanime, pero si mayoritario, ya cu el a ricibi shete voto na fabor y dos en contra. “E prohibicion di aborta ta limita e derecho di un muhe di siugi su mesun obhetivonan y ta viola su derecho na salud door di limita su acceso na proceduranan sigur y adecua”, e tribunal a bisa.

Segun Channel News Asia, e fayo aki ta alega tambe cu “embryonan ta depende completamente di e curpa materno pa supervivencia y desaroyo”, algo cu no ta permiti pa considera nan sernan bibo apart of independiente cu nan mesun derecho di bida”. Desde awo padilanti y te cu fin di otro aña, e parlamentarionan lo mester revisa e norma en cuestion.

Opinionnan dividi

Den e ultimo reunion prome cu e decision aki, na 2012, huesnan constitucional a conclui cu, si e no wordo castiga, e practica di abortus “lo termina ta coy un caminda sin rumbo”. E tempo ey, e tribunal a revalida pa ultimo biaha e norma restrictivo, cu solamente ta admiti abortus pa motibonan medico. Diaranson e siman aki, un sondeo di opinion publico, a revela cu 58% di e Surcoreanonan ta na fabor di aboli e ley.

Segun activistanan di gruponan di lucha pa libertadnan femenino, interumpi e embaraso ta un practica comun na Corea del Sur. Sin embargo, specificamente muhenan hoben y no casa tabata wordo stigmatiza.

Un di e partidarionan di e cambio, yama Lin, cu durante mas di 25 aña a mantene su experiencia di un abortus den secreto, ta di opinion cu e fayo lo permiti e muhe pa tuma su mesun decisionnan sin miedo na pasa berguensa. Un otro muhe, Otra, Kang Min-jin, a afirma cu “e trabao duro ta cumisna awso”, ya cu e muhenan ainda logra cu e procedimento aki wordo paga door di e seguro nacional sanitario.

Entre e partidarionan di mantene e ley bieu ta figura e Conferencia di Obisponan Catolico di Corea, a pesar di cu catolicismo no ta e religion mas tradicional di e peninsual. Su miembronan a bisa di cu nan ta sinti “un dolor profundo” pa e decision aki y a insisti di cu e decision aki, e embryonan aki ta wordo nenga “un derecho di existencia”.

Comments

comments