Abogado ta pidi vrijspraak pa periodistanan den caso portofoon di polis

Dialuna merdia, e caso contra di e dos periodistanan N. Andrade y M. Espinoza, unda cu nan ta wordo acusa di tabata tin portofoon di polis den nan posesion, mientras cu esakinan ta destina solamente pa Cuerpo Policial. E abogadonan mr. Chris Lejuez, encarga cu defensa di N. Andrade y mr. Demis Illes, encarga cu defensa di e oficial di polis, Sr. K. Rasmijn, tabata na turno pa trece nan requisitoir dilanti.

DEFENSA PERIODISTA

Abogado mr. Chris Lejuez, a cuminsa su requisitoir bisando cu mester pone noticia di polis den contexto corecto, cu ta pas cu nos sistema di Aruba. Mester compara e situacion cu otro paisnan, caminda cu noticiaiann di polis ta algo masha comun. Tin hasta aplicacionnan gratis, ariba cual por scucha noticia di polis sin ningun problema. E programa Zello ta un aplicacion hopi popular, unda cu por scucha combersacionnan ariba frecuencia policial.

Mas aleu, mr. Lejuez a mustra ariba e hecho cu e forma con e investigacion a wordo haci ta uno cu ta crea hopi duda, ya cu ta parce mas bien cu e investigacion tabata tin un solo motibo: politica. A usa e señal di GPS unda cu a busca por lo menos 4 caya den vecindario di Espinoza, pa localisa su cas y e posibel portofoon. Tambe mr. Lejuez a bisa di tin duda den e declaracion di Rasmijn, cu lo no ta klop cual ta pone cu e investigacion no a wordo completa. Na comienso a mustra cu e no ta bay hunga politica cu e investigacion. Lejuez a hay’e ta cambia su tactica, despues di cu fiscal Gerritsen a bisa di cu e ta confia plenamente den su cuerpo di recherche.

Na final, Lejuez a pidi absolucion pa ambos di su clientenan, y si no ta absolucion (vrijspraak), no duna un ni un castigo condicional ni tampoco un castigo di prizon.

