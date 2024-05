Dialuna tabata un dia hopi largo pa cu tratamento di apelacion caso Avestruz. Den oranan di merdia mr. Illes a hiba e defensa di su cliente Pieter Sussebeek.

MAS NOTICIA por a compronde cu abogado mr. Illes ta haya cu Sussebeek no a cumpra Sevinger y tampoco a laba placa.

NO A PAGA PA HAYA TERENO

Mr. Illes a bisa Hof cu no tin relacion chronologico cu Sussebeek a duna regalo na Sevinger pa haya opcion di tereno. E abogado a mustra cu e peticionnan di compania PATS di Sussebeek no tin nada di haci cu cumpramento di e machine di gym, cumpramento di drip system na Fantastic Garden. No tin yamadanan cu ta mustra cu Sussebeek lo a paga pa haya tereno.

E abogado a mustra cu segun ley, e hecho di cumpra un empleado di Gobierno, mester tin relacion cu a haci algo contra su trabao. Sussebeek y Sevinger ta amigo di otro hopi mas promer cu Sevinger a bira minister. E donacionnan di Sussebeek no tabata pa haya fabornan di Sevinger. No por bisa cu pagonan cu Sussebeek a haci ta pa haya fabornan di Sevinger. E abogado a señala cu Procurador General (PG) a purba haci esaki. Mr. Illes a bisa Hof cu e pagonan di machine di gym y drip system ta asuntonan priva entre Sussebeek y Sevinger y no tin nada di haci di cumpra Sevinger pa haya fabornan. Na opinion di mr. Illes, e relacion di amigo no mester mira como cumpra pa haya fabornan.

SOSPECHO FALSO RIBA SEVINGER

Mr. Illes a mustra cu Landsrecherche tabata sospecha cu e 2.4 Miyon na Curacao no ta di Sussebeek sino di Benny Sevinger. Pero nada di e sospecho aki ta berdad. Sussebeek y Sevinger ta hopi bon amigo y nan ta yuda otro. Landsrecherche y Ministerio Publico por ta pensa otro riba e amistad. Nan lo por pensa cu Sussebeek lo a cumpra Sevinger pa haya terenonan pero esey no tin sentido.

SEVINGER NO A FAVORECE SUSSEBEEK

E abogado a sigui bisa cu no tin ningun indicacion cu Sevinger a duna previlegio na Sussebeek. Hues den Promer Instancia, ta contradeci esaki den e sentencia. Sevinger a firma cada peticion pa tereno sin mira ta kende e persona ta. Tur peticion cu a yega, el a aproba y manda DIP pa sigui e proceso. Pa algo mas di 8 aña, Sevinger a keda usa e mesun sistema. E abogado ta haya cu Sevinger a hiba un maneho transparente pa stimula economia y construccion. Sevinger no mester haya regalo pa aproba peticion pa tereno. E tabata firma tur peticion.

EXPRESIONNAN INHUSTO CONTRA SUSSEBEEK

Mr. Illes a bisa Hof cu no tin prueba cu Sussebeek a cumpra Sevinger. El a mustra cu den Promer Instancia, Ministerio Publico a purba ataca Sussebeek door di bisa cu Sussebeek tin hopi placa y tin hopi compania. E abogado a bisa Hof cu Sussebeek no a bira rico door di Sevinger. Sussebeek no a haya previlegio. E abogado ta haya tur e expresionnan aki ta inhusto y no corecto. Na opinion di mr. Illes, si Hues no por compronde cu amigonan ta yuda otro sin spera algo bek, esey ta un forma di pensa robez. El a bisa cu hopi hende ta yuda otro.

NO A CUMPRA SEVINGER

Den e caso di drip system, Sussebeek a paga y Sevinger a deposita placa riba cuenta di e compania di Sussebeek. Mr. Illes a mustra cu Hues a mustra cu e pagonan na Fantastic Garden, e mesun dia placa a wordo deposita di e mesun suma door di Sevinger. Administracion di PATS ta mustra cu Sevinger a paga mesun cos cu loke PATS a paga Fantastic Garden. Corectamente Hues a declara Sussebeek liber di e acusacion aki. E pagamento di e cura di Aluminium ta mesun cos. Ta despues di e pagamento, Sevinger tabata paga. En total mas cu 22 mil florin incluyendo e transporte for di Miami. Sevinger a haci pagonan di 21 mil florin na PATS. Tin raport financiero di compania cu ta demostra esaki pero asina mes PG no ta kere.

E machine di gym a wordo cumpra na 2017 door di un compania di Sussebeek. E compania di cura di Aluminium a haci oferta riba nomber di Sevinger pero e cobranza a bay riba nomber di compania di Sussebeek. E machine ta di Sussebeek pero door cu e gym di Sussebeek ta chikito, a hiba esaki na Sevinger temporal. Door di nan amistad, e machine ta na Sevinger. No por papia aki di a cumpra Sevinger. E abogado ta haya cu mester declara Sussebeek liber.

CUESTIONA LANDSRECHERCHE SU INVESTIGACION

Mr. Illes a cuestiona e ponencia di PG cu Sussebeek ta haya tur cos door di haci peticion na Sevinger cu ta firma tur cos. E abogado a mustra cu a dura hopi promer cu e companianan di Sussebeek a haya terenonan erfpacht comercial. E ta haya cu PG kier pinta Sussebeek y Sevinger scur den comunidad. Mr. Illes a mustra cu tin un schema cu den e ultimo lunanan di Sevinger a regla terenonan. Sinembargo esey no ta asina. Di PATS su tereno ta for di 2012 duna, otro compania a haya na 2015, e otro compania na 2016, a haya tereno, e otro compania na 2017. Tin otro compania menciona pero no ta di Sussebeek. Mr. Illes ta haya cu Landsrecherche kier duna un impresion malo di Sussebeek. Mr. Illes a bisa Hof cu un inversionista manera Sussebeek, ta usa companianan pa haya tereno pa proyecto. Esaki no ta algo contra ley.

SUSSEBEEK INVERSIONISTA PIONERO

Mr. Illes a bisa Hof cu Sussebeek ta un inversionista pionero den desaroyo na Palm Beach y a desaroya La Asienda cu ta un compleho shopping mall y ta exitoso. Awor PG kier pinta Sussebeek di a bira rico door di Sevinger. Abogado ta haya cu no tin prueba cu Sussebeek a cumpra Sevinger y pesey mester declara Sussebeek liber.

LABAMENTO DI PLACA

Pa loke ta e acusacion di PG cu Sussebeek a laga placa, mr. Illes a bisa Hof cu e hecho cu Sussebeek a bende un tereno y e placa a wordo deposita na un banco na Curacao, no por bisa cu esey ta labamento di placa.

Mr. Illes a mustra cu for di 2003 Sussebeek a pidi tereno banda di waf. Diferente biaha a haci peticion. Na 2012 a bolbe haci peticion pa un tereno. Te na Augustus 2014 a haya opcion y na 2015 a haya decreto ministerial. Harms a haci un oferta di 2.4 Miyon florin pa cumpra e proyecto y compania di Sussebeek. E placa a wordo deposita na Orco Bank, Curacao. E abogado ta haya cu no por papia aki di desfalco. Sussebeek tabatin planea un centro comercial y a haya e oferta di Harms. 762 meter ta e tereno. Harms a haya un tereno mas di 368 meter. No por bisa aki di desfalco y tampoco labamento di placa. E abogado ta haya cu mester declara Sussebeek liber.